 

Эксперт оценил возможности хакеров спровоцировать в РФ перебои с продуктами питания

15.04.2021, 2:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Голландии из-за атаки вируса-шифровальщика в крупнейшей сети супермаркетов пропал сыр. Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB в европейской штаб-квартире (Амстердам) Артем Артемов рассказал газете ВЗГЛЯД, как российские торговые сети должны быть защищены от действий хакеров.

Крупнейший поставщик продуктов питания в Нидерландах стал жертвой атаки вируса-шифровальщика. В результате в супермаркетах пропал сыр, информирует издание Bleeping Computer. Поясняется, что действия хакеров заблокировали возможности компании получать заказы от клиентов и находить товар на складе.

«Этот инцидент произошел в ведущей сети супермаркетов в Нидерландах. Дело в том, что они завозят продукцию на один, максимум на два дня. В отличие от российских ретейлеров, там очень частые поставки продуктов, поэтому пару дней сыр все еще был в магазинах. Потом его стало меньше, так как у логистической компании, которая его развозила, еще были маршруты и заказы, а дальше на какой-то период продукт пропал. Компания просто не знала, куда везти продукт», – рассказывает Артемов.

Тем не менее, такие атаки вполне возможны и на российские сети, причем не только продуктовые, продолжает эксперт. Вирусы-шифровальщики особенно опасны для крупных продуктовых ретейлов, у которых единая логистическая система для нескольких торговых сетей. И если ее зашифровать и сделать так, чтобы невозможно было восстановить резервные копии, то они рискуют прекратить свою работу как минимум на несколько дней.

«А дальше все будет зависеть от того, есть ли у них какие-то запасные резервные копии, которые не подверглись шифровке, потому что с нуля восстановить всю эту структуру будет очень-очень сложно. Либо вопрос будет в том, станет ли компания платить деньги хакерам за расшифровку этой информации. Самостоятельно избавиться от проблемы практически невозможно», – уверен специалист.

Он объясняет, что после того, как хакеры проникают в систему компании (в 90 % случаев это происходит через электронную почту – письмо с «вредоносным документом», которое открывает один из сотрудников), начинается распространение по сети, которое может занять от пары дней до двух недель. В это время атакующие проводят «разведку», ищут важную информацию (серверы), которую можно зашифровать. Какие-то данные они копируют себе, чтобы в будущем попросить дополнительный выкуп за их конфиденциальность. Кроме того, злоумышленники ищут, где хранятся резервные копии, удаляют их или шифруют, после чего шифруют все остальное.

«Единственный вариант для компании спастись – это подготовиться к подобной атаке заранее. Для этого необходимо использовать решения для защиты сети от целевых кибератак – тщательно анализировать всю входящую почту и принудительно открывать (детонировать) подозрительные письма, анализировать сетевой трафик внутри периметра, фиксировать все происходящие события на конечных станциях (компьютерах) сотрудников. Второй эшелон – это настройка резервного копирования, продолжает эксперт. То есть резервные копии должны храниться в недоступном месте (на внешних носителях, либо на отдельных серверах, которые отделены отдельными паролями).

Соответственно, при столкновении с подобной атакой, компания потратит деньги, но практически сразу продолжит свою работу. Единственное, что ей будет необходимо обязательно – понять в ближайшее время, как именно к ним внутрь попали злоумышленники, чтобы такое не повторилось вновь (и построить первый эшелон защиты). Для этого необходимо привлекать экспертов, которые установят вектор атаки и проконсультируют, как исключить подобные инциденты в будущем.

«Мы часто очень реагируем на подобные инциденты, связанные с шифровальщиками и, обычно, на восстановление компании после такой атаки тратится около 5–7 дней. То есть это время, за которое они более-менее могут наладить процесс», – заключил собеседник.

В начале марта в компании «Лаборатория Касперского» рассказали, что с декабря прошлого года десять российских финансовых и транспортных компаний подверглись хакерским атакам, в которых используется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / В РФ ужесточили правила размещения пиротехники в торговых залах

29.07 / В белорусской оппозиции назвали задержание россиян частью предвыборной стратегии Лукашенко

05.02 / Парламент Бразилии принял упрощающий регистрацию «Спутника V» закон

24.09 / Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом

07.08 / Выявлен фермент, который влияет на эффективность иммунотерапии рака

18.01 / Больше половины американцев хотят, чтобы Трампу запретили занимать госдолжности

17.09 / Опрос выявил разочарованность украинцев ситуацией в стране

14.02 / “По крайней мере, вы не кот”. В США конгрессмен на видеоконференции выступал вниз головой

21.01 / Ляпина: Министерство экономики не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность “Укрзалізниці”

24.08 / Биржевые фьючерсы в США растут в надежде на восстановление экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика