США собрались помочь Украине с самообороной

Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Украине в удовлетворении ее потребностей по самообороне, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях по самообороне», – приводит заявление главы Пентагона ТАСС.

Остин повторил ранее озвученную позицию США об «обеспокоенности» российским военным строительством. «Мы продолжим внимательно следить за действиями [в регионе], продолжим консультироваться с партнерами, – отметил министр. – Мы призываем Россию прекратить провокации и проявить большую открытость касательно последних действий».

Глава Пентагона напомнил, что США ранее предоставили Украине некоторую материальную поддержку. «Мы рассматриваем [возможность] продолжения этого», – добавил он.

«Наша команда по национальной безопасности всегда предоставляет президенту [США Джо Байдену] ряд вариантов, которые заключаются в использовании всех имеющихся элементов национальной силы. Мы рассматриваем [различные] варианты для представления [американскому] президенту. Я остановлюсь на этом», – сказал глава Пентагона.

На уточняющий вопрос Остин несколько конкретизировал, в чем будет состоять материальная поддержка Киеву. «Мы предоставляем материальную поддержку Украине, и мы этим занимаемся уже какое-то время, – сказал он. – Это включает нелетальные материальные средства и некоторые вооружения. Кроме того, мы предоставляли в прошлом для оказания содействия некоторых инструкторов».

«Мы бы стремились к продолжению в перспективе шагов этого же типа на основе потребностей [Украины]», – отметил глава военного ведомства.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс решительно настроен добиваться от РФ шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины. В среду в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России.

В прошлую пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.

Днем ранее главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.