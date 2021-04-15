 

Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID

15.04.2021, 0:26, Новости дня
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.

«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.

Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.

Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).

В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.



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