Губернаторы столкнулись с самыми распространенными жизненными проблемами

Губернаторы узнали, чего стоит обычным гражданам попасть на прием к кардиологу или устроить ребенка в детский сад, и как упростить решение этих проблем. В Москве накануне заседания Госсовета состоялся семинар-совещание, посвященный реализации Национальной социальной инициативы, призванной улучшить качество социальных услуг от государства.

В среду в столице при участии нескольких губернаторов и столичного мэра Сергея Собянина прошел семинар-совещение. Целью общения глав регионов и экспертов из Агентства стратегических инициатив (АСИ) стала подготовка к совместному заседанию президиума Госсовета и АСИ, которое пройдет под председательством президента. И семинар, и предстоящее совещание с участием Владимира Путина посвящены тому, как сделать доступными для граждан госуслуги в социальной сфере – от образования и здравоохранения до соцзащиты и охраны права на труд.

«Заседание Госсовета пройдет в новом формате. Сначала мы с представителями экспертного сообщества и с коллегами-губернаторыми в рамках круглых столов готовим материалы», – рассказал по итогам семинара один из его участников, глава Нижегородской области Глеб Никитин. Перед заседанием губернаторы увидели, как социальные услуги получают москвичи: они ознакомились с работой центра занятости населения «Моя работа» в Мещанском районе Москвы и филиала детской поликлиники №38 на Арбате.

Сам же «мозговой штурм», который прошел на площадке АСИ, стал первой живой встречей региональных руководителей и экспертов: за долгие месяцы антикоронавирусных ограничений единственной возможностью для общения была ВКС – видеоконференцсвязь. «Вопросы, которые мы обсуждаем, они охватывают большую часть нашей работы – 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения», – заметил, общаясь с коллегами, мэр Собянин.

Главным предметом обсуждения губернаторов и экспертов была «Национальная социальная инициатива» (НСИ) – проект, который по поручению Путина разработало АСИ, и который проходил обкатку на шести пилотных территориях – в Нижегородской, Калининградской, Кемеровской, Новгородской и Сахалинской областях, а также в Башкирии. Отметим, что главы всех этих регионов, кроме Башкирии, участвовали в прошедшем в Москве семинаре. С нынешнего года НСИ должна заработать по всей России.

«Механизм НСИ включает несколько составляющих: определение барьеров при получении госуслуг и их устранение, внедрение и распространение лучших целевых моделей и решений в регионах, изменения в нормативно-правовую базу на федеральном уровне, обратная связь от граждан», – пояснили в Агентстве стратегических инициатив. Целью НСИ должно стать участие людей в проектировании изменений в социальной сфере.

Проект НСИ охватывает четыре сферы – образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны 10 самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать в регионах – например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.

Глава одного из пилотных регионов НСИ, губернатор Нижегородской области Никитин отметил газете ВЗГЛЯД – для того, чтобы получить от граждан данные по каждой из 10 ситуаций, эксперты АСИ и Федерального центра компетенций проводили независимые от госорганов опросы и анкетирование жителей области. «Люди, которые получили ту или иную услугу, сообщали, сколько времени у них ушло на ее получение, и насколько они этой услугой удовлетворены, – отметил собеседник. – Дальше данные анализировались экспертной группой, которая состояла уже из сотрудников АСИ и региональных учреждений и региональных органов власти».

«Специалисты из АСИ взяли несколько реальных жизненных ситуаций, например, как попасть к кардиологу, как амбулаторную помощь получить у узкого специалиста. В итоге составлена карта – насколько удобна эта услуга, и делается вывод – как регионам подтянуть ресурсы, чтобы гражданам было удобнее», – рассказал газете ВЗГЛЯД участник семинара-совещания – губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавляет одну из рабочих групп Госсовета по направлению «Здравоохранение».

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, который в Госсовете курирует все медицинское направление, пояснил: в регионах должны принять во внимания три критерия качества медицинских услуг – клиентоориентированность, персональный подход и удовлетворенность полученной услугой. Кроме того, НСИ предполагает налаживание взаимодействия между различными ведомствами – так, чтобы были разбиты «бюрократические колодцы», отметил Никитин. «Например, инвалиду выделяют коляску. Но на этом процесс не закончен – нужно решить вопрос, подходит ли она к его квартире, входит ли в дверной проем? Надо решить вопрос с пандусом, – привел поясняющий пример Лимаренко. – То есть задача должна быть решена в комплексе. В этой ситуации нужна обратная связь».

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев, который в Госсовете курирует тему образования, в свою очередь отметил: «Работая над этим узким, но важным вопросом, я убедился – сколько еще предстоит сделать… Я очень рад, что Кузбасс вошел в состав пилотных регионов «Национальной социальной инициативы». Цивилев сообщил, что в рамках одной из целевых моделей НСИ правительство региона предложило гражданам записывать детей в детские сады через сайт «Госуслуги». В итоге, более 2 млн 300 тысяч жителей Кузбасса воспользовались удобными опциями интернет-портала, сообщил губернатор.

Целевые модели улучшения госуслуг по десяти показателям позволяют сократить сроки получения документов, количество этих бумаг, и «объем беготни, которой приходится заниматься людям», в свою очередь отметил глава еще одного пилотного региона, Новгородской области Андрей Никитин. «Сегодня на семинаре мы обсуждаем эти практики с губернаторами и представителями федеральной власти», – отметил этот губернатор, который в Госсовете возглавляет комиссию по направлению «Социальная политика».

По словам участников семинара-совещания, к заседанию Госсовета в четверг губернаторы представят предложения по улучшению процесса предоставления социальных госуслуг в РФ в целом. Планируется, что после того, как правительство РФ доработает целевые модели «Национальной социальной инициативы», регионы смогут внедрить их у себя с учетом местных особенностей.

«Цель в том, чтобы поменялась жизнь людей, чтобы для них было удобно. Поэтому вот этот разговор, который предложен Агентством стратегических инициатив, является принципиально важным», – отметил, выступая на семинаре-совещании первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Планируется, что на заседании Госсовета в четверг с докладами о ходе реализации НСИ выступят председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Никитин, мэр Москвы Собянин, а также вице-премьер Татьяна Голикова и глава АСИ Светлана Чупшева.