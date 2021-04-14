 

Конгрессмены США осудили решение Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября

14.04.2021, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден готовится объявить о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября, пишет The Hill. Тем не менее целый ряд представителей конгресса США раскритиковали решение, сочтя, что оно поставит под угрозу как афганцев, так и американцев.


Reuters

Американские законодатели подвергли критике решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в Соединённых Штатах, пишет The Hill.

В настоящий момент, по данным Пентагона, в Афганистане находится около 2500 американских военнослужащих. Согласно сделке, заключённой администрацией бывшего президента Дональда Трампа с талибами * в феврале 2020 года, все американские войска должны были покинуть Афганистан к маю 2021 года. Однако ожидается, что на этой неделе Байден отдаст приказ, согласно которому этот «исторический шаг» будет завершён к сентябрю.

Согласно сделке между бывшей администрацией и талибами, вывод войск должен зависеть от выполнения последними определённых обязательств, в том числе разрыва с «Аль-Каидой» ** и снижения насилия. При этом американские военные настаивают на том, что «Талибан» так и не выполнил эти обязательства.

Представители как Республиканской, так и Демократической партий не одобрили решение Байдена, предупредив, что поспешный вывод войск может привести к усугублению ситуации в Афганистане.  В частности, лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл потребовал от президента публично объяснить, почему он «бросает наших партнёров и отступает перед лицом талибов».

«Резкий вывод американских войск из Афганистана — серьёзная ошибка. Это отступление перед лицом врага, который ещё не побеждён, и отречение от американского лидерства», — заявил Макконнелл, выступая с заявлением в сенате.

По словам старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, план вывода войск «демонстрирует полное пренебрежение реалиями на местах, и не только поставит афганцев под угрозу, но и поставит под угрозу жизнь американских граждан как в США, так и за рубежом».

Представительница конгресса от Демократической партии Жанна Шахин заявила, что «очень разочарована» решением Байдена. «США принесли слишком много жертв для обеспечения стабильности в Афганистане, чтобы остаться без поддающихся проверке гарантий безопасного будущего», — отметила политик.

Однако на фоне подобной реакции в администрации Байдена поспешили заявить, что решение было принято после проведения «тщательного обзора политики» в отношении Афганистана, где идёт самая долгая в истории США война.  

«Мы оцениваем угрозу родине, исходящую в настоящий момент из Афганистана, на уровне, на котором мы сможем справиться с ней без постоянного военного присутствия в стране и без состояния войны с талибами», — приводит The Hill слова высокопоставленного американского чиновника.

В Вашингтоне также уточнили, что отныне намерены сосредоточить внимание на дипломатических усилиях по достижению мирного соглашения между талибами и афганским правительством.

Однако нашлись и те, кто решение нынешней американской администрации поддержал. «Президент Байден должен вывести войска в Афганистане к 1 мая, как планировала администрация Трампа, но лучше поздно, чем никогда. Пора положить конец этой бесконечной войне», — написал на свой страничке в Twitter сенатор-республиканец Джош Хоули.

В свою очередь, независимый сенатор Берни Сандерс назвал решение Байдена «смелым и правильным», а член конгресса от Демократической партии Элизабет Уоррен добавила, что «решительно поддерживает обязательство президента Байдена вывести все американские силы из Афганистана».
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
 
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / Врач с 39-летним стажем выступил в поддержку Рошаля в ситуации с Навальным

08.02 / Японский премьер осудил главу оргкомитета Игр в Токио за сексизм

24.03 / Белорусская оппозиция планирует провести акцию протеста. Власти страны не согласовали заявку

16.07 / Человечеству предсказали сокращение популяции к концу века

29.06 / На Донбассе боевики обстреляли Крымское, двое украинских военных ранены – штаб ООС

03.02 / Зеленский и Кличко – лидеры рейтинга доверия украинцев – опрос

26.02 / Работа завода Tesla остановилась на два дня из-за проблем с комплектующими

05.07 / “Реал” в гостях взял верх над “Атлетиком”

16.07 / На судью Краснодарского края возбудили дело за взятку в 1 млн рублей

05.01 / Партия Медведчука решила собрать подписи за регистрацию «Спутника V» на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика