В РФ создали инновационную технологию для очистки тканей

В РФ ученые разработали особый физический состав, который позволяет почти идеально очищать ткани от загрязнений. Кроме того, после обработки обычная ткань обретает способность к самоочищению.

Разумеется, речь идет только о естественных условиях ношения одежды. Если вываляться в грязи, то никакое самоочищение уже работать не будет.

Авторство данной разработки принадлежит группе ученых из Санкт-Петербургского госуниверситета. Самоочищение происходит за счет применения нанотехнологий. В составе химического средства содержатся частицы металлов, поясняют разработчики технологии. Примерная себестоимость обработки квадратного метра ткани составит 80 рублей. Аналогов в мире пока нет.