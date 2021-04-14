 

В РФ создали инновационную технологию для очистки тканей

14.04.2021, 16:56, Новости дня
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В РФ ученые разработали особый физический состав, который позволяет почти идеально очищать ткани от загрязнений. Кроме того, после обработки обычная ткань обретает способность к самоочищению.

Разумеется, речь идет только о естественных условиях ношения одежды. Если вываляться в грязи, то никакое самоочищение уже работать не будет.

Авторство данной разработки принадлежит группе ученых из Санкт-Петербургского госуниверситета.  Самоочищение происходит за счет применения нанотехнологий. В составе химического средства содержатся частицы металлов, поясняют разработчики технологии. Примерная себестоимость обработки квадратного метра ткани составит 80 рублей. Аналогов в мире пока нет.



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