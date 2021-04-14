 

Ученые предлагают считать Вселенную самообучающейся системой

14.04.2021, 16:02, Новости дня
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Если внимательно рассмотреть этапы эволюции Вселенной, мы найдем много общего с искусственным интеллектом. Оказывается, окружающий нас мир также склонен к тому, что нынешние ученые называют самообучающейся системой.

Эту идею выдвинули теоретики из компании Microsoft, опубликовавшие на данную тему научную статью. Ранее полагали, что вся система мироздания развивается по четко определенным физическим законам. Но это не совсем так.

Время от времени законы начинают меняться, говорят ученые физики. Таким образом, развитие Вселенной мало чем отличается от так называемого машинного обучения, характерного для искусственного интеллекта. Правда, возникает еще один важный вопрос: сможет ли человечество в будущем создать какой-нибудь аналог нашей Вселенной?



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