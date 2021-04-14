 

В компании Iddes Yacht представили прототип яхты с ядерным реактором

14.04.2021, 16:02, Новости дня
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Атомной подводной лодкой или ледоколом с ядерной установкой уже никого не удивишь. Однако специалисты компании Iddes Yacht представили прототип более скромного по размеру судна, движущей силой которого также станет мирный атом.

Речь идет о яхте, которую смогут использовать для проведения научно-исследовательских работ на просторах Мирового океана. Впрочем, яхтой данное судно можно назвать весьма условно. Ведь его габариты соизмеримы с океанскими лайнерами.

По планам разработчиков, яхта сможет отправиться в первое плаванье уже к 2025 году. Кроме научных сотрудников, на ее борту могут пребывать и туристы. Правда, стоимость билетов будет очень высока. А потому речь может идти только об очень обеспеченных туристах-путешественниках, которым обещают незабываемые уникальные круизные программы.



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