 

Эффект «погоды в пустыне» возник в Москве

14.04.2021, 15:28, Новости дня
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В Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне» – влажность воздуха во вторник понизилась до 23%, в среду достигла 42%, в то время как норма влажности для апреля – 68%, сообщил ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне»: накануне относительная влажность понизилась до 23%… Одновременно значительно возросла запыленность. По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно-допустимым значениям. Проблема в том, что, помимо принесенной пыли с юго-востока, в Москве полно своей местной пыли, оставшейся после зимы. Пока еще не смытая весенними ливнями, она поднимается в воздух многомиллионным парком автомобилей», – передает сообщение синоптика РИА «Новости».

По словам Тишковца, в столицах Казахстана и Монголии – Нур-Султане и Улан-Баторе – влажность составляет 26%, при этом эти города считаются одними из самых холодных и сухих столиц в мире. Специалист отметил, что неблагоприятные метеорологические условия усугубляют экологическую ситуацию: антициклон препятствует турбулентному перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ.

Ранее в среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

Накануне в Москве был побит абсолютный температурный рекорд для 13 апреля: температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 13.00 превысила отметку +21 градус.



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