Армения договорилась о приобретении 1 млн доз «Спутника V»

Армения приобретет у РФ 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.

«Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник V» из России. Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать до 20% населения», – передает ее слова ТАСС.

Ранее глава Минздрава Армении сообщила, что страна получила 15 тыс. доз вакцины «Спутник V», которую получат: медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет.