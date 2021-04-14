Диетологи объяснили, откуда у некоторых людей постоянное чувство голода

В Королевском колледже Лондона провели исследование, целью которого было установить, откуда ы некоторых людей появляется постоянное чувство голода?

Результаты изучения данного вопроса позволили ученым утверждать, что такое явлениея напрямую связано с падением уровня сахара в крови.

Как утверждают авторы научной статьи, опубликованной в журнале Nature Metabolism, на самом деле зверский аппетит у человека свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем организма. Исследование провели в фокус-группе, состоящей из 1070 человек. У каждого из участников брали анализ крови до и после приема пищи. Ученые рекомендуют людям с повышенным аппетитом принимать пищу чаще, но маленькими порциями.