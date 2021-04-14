Собянин: Тонкую социальную сферу невозможно настроить одним приказом

Социальная сфера очень тонкая и ее невозможно настроить только одним приказом, около 70% затрат бюджета приходится на образование, здравоохранение и соцзащиту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках семинар-совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета РФ по социальным вопросам.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, они охватывают большую часть нашей работы – 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. Под 70% работающих в бюджетной сфере – это как раз работающие в этих сферах, это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

Мэр отметил, что для многих людей важна социальная сфера, в особенности их волнуют вопросы, как ребенок пойдет в школу, какие качественные знания он получит, как он пойдет в поликлинику, больницу, какие услуги окажут. «Эти процессы – они сложнейшие в мире, в нашей стране – тем более, с учетом масштаба, разбросанности территории, разного уровня организации развития в тех или иных регионах», – отметил мэр.

По словам Собянина, социальная сфера очень тонкая и ее невозможно настроить одним лишь приказом. «Если спросите пациентов наших поликлиник, а на что они жалуются, то, как правило, они жалуются не на то, что оборудования не хватает или специалистов, хотя это тоже проблема. Зачастую они говорят, что нас просто не выслушали, времени не хватило у врача, нахамили и так далее. Это очень тонкая сфера и ее невозможно одним только приказом настроить, это повседневная, нудная, сложная работа, но которую мы должны проходить с вами», – подчеркнул мэр Москвы.

В семинаре-совещании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, главы регионов, руководители федеральных органов власти и ведущие эксперты. Около 30 участников семинара, в том числе и губернаторы, осмотрели столичный центр занятости населения «Моя работа».