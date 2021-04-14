Эрдоган заявил об успешных испытаниях ракеты «воздух-воздух»

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об успешных испытаниях в стране ракеты «воздух-воздух».

«Турции удалось стать одной из немногих стран, владеющих технологией ракет «воздух-воздух». Ракета «воздух-воздух» Bozdogan, разработанная нашими молодыми инженерами, поразила цель с первого выстрела», – передает РИА «Новости» сообщение Эрдогана в Twitter.

Напомним, в феврале турецкую противокорабельную ракету испытали в Черном море.