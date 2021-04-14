 

Эрдоган заявил об успешных испытаниях ракеты «воздух-воздух»

14.04.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об успешных испытаниях в стране ракеты «воздух-воздух».

«Турции удалось стать одной из немногих стран, владеющих технологией ракет «воздух-воздух». Ракета «воздух-воздух» Bozdogan, разработанная нашими молодыми инженерами, поразила цель с первого выстрела», – передает РИА «Новости» сообщение Эрдогана в Twitter.

Напомним, в феврале турецкую противокорабельную ракету испытали в Черном море.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / В Одессе мужчина с катаной и заточкой крушил двери соседей – полиция

03.07 / Доброжелательность московской полиции сорвала провокации несогласных на Пушкинской площади

16.07 / Борис Джонсон предложил перевезти парламент из Лондона пока Вестминстер на реконструкции

09.08 / Гани объявил об освобождении последней группы заключенных талибов

07.08 / Трамп подписал указы о борьбе с TikTok и WeChat

31.07 / ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост случаев коронавируса в мире

27.02 / Пашинян позвал своих сторонников на митинг

08.02 / Дуров раскрыл секрет успеха мессенджера Telegram

08.10 / МВД Белоруссии не подтвердило информацию об объявлении Тихановской в розыск

05.09 / АТОР опубликовала правила въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика