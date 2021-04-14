Бренд Hyundai представил Tucson L с 200-сильным мотором

Известная компания Hyundai официально рассекретила новую версию популярного кроссовера Tucson L для китайского рынка.

Уже из названия следует, что паркетник получил увеличенные размеры кузова. Кроме того, здесь установили крупный 10,2-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, а также сенсорный блок управления климатической системой. Известно, что под капотом удлиненного кроссовера Tucson L установили 1,5-литровый двигатель с мощностью 200 л.с. Кроем того, автомобиль имеет 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Изначально кроссовер Tucson L поступит только с передним приводом, но позже разработчики намерены выпустить в продажу модификацию с системой полного привода.