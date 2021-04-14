Турция не увидела политических причин в решении РФ ограничить авиаперелеты

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении Москвы ограничить авиасообщение с республикой.

«Я не вижу политических причин в решении РФ ограничить полеты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова министра. Он напомнил, что делегация из РФ прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции и о том, что решение о приостановке авиасообщения с этой страной связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.