 

Звезду Fox News обвинили в расизме и потребовали увольнения

14.04.2021, 9:42, Новости дня
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После слов известного обозревателя Fox News Такера Карлсона о том, что иммиграция ослабит политическую силу американцев, глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт призвал канал Fox News уволить ведущего за «поддержку идеологии превосходства белой расы», пишет The Guardian. Как поясняется в статье, в своём заявлении Карлсон, по сути, сослался на расистскую конспирологическую теорию замещения.


Reuters

Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт призвал Fox News уволить известного телеведущего Такера Карлсона за его «неограниченную поддержку идеологии превосходства белой расы», пишет The Guardian. Произошло это после того, как Карлсон заявил о том, что иммиграция «разбавит политическую власть» американцев.

Как поясняет издание, ведущий Fox News таким образом сослался на расистскую конспирологическую теорию замещения, которая уже не раз служила мотивацией для совершения нападений со смертельным исходом.

«Я думаю, что мы действительно переступили новый порог, когда крупный новостной канал игнорирует это или делает вид, будто это неважно, — заявил Гринблатт в интервью CNN. — Такер должен уйти».

Двумя днями ранее Гринблатт написал в открытом письме каналу Fox News, что «риторика Карлсона была не просто собачьим свистком для расистов — она была рупором».

Он также привёл ряд примеров, в которых Карлсон использовал антимигрантскую риторику, в том числе утверждал, что иммиграция делает США «беднее и грязнее», и ставил под сомнение существование идеологии превосходства белой расы.

Призыв Гринблатта уволить Карлсона прозвучал в то самое время, когда многие штаты, возглавляемые республиканцами, пытаются принять законы, которые, по мнению критиков, направлены на то, чтобы ограничить право голоса для этнических меньшинств.



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