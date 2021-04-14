«Северсталь» признали одним из мировых лидеров по устойчивому развитию

Российская сталелитейная компания «Северсталь» впервые признана Всемирной ассоциацией стали (World Steel Association) одним из лидеров в области устойчивого развития.

Ежегодно ассоциация выбирает несколько передовых металлургических компаний, наиболее приверженных идеям ответственного ведения бизнеса. В прошедшие годы представителей РФ в этом списке не было, сообщается на сайте «Северстали».

«Для нас большая гордость стать одним из чемпионов устойчивого развития наряду с крупнейшими международными металлургическими компаниями. Признание наших заслуг Всемирной ассоциацией стали очень много для нас значит, но мы точно не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы должны сконцентрироваться на снижении производственного травматизма, снижении массы сброса загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты и, конечно, снижении парниковых газов компании на 3% к 2023 году. Кроме того, в нашем фокусе повышение энергоэффективности производственных процессов и максимальная переработка отходов металлургического производства. Я уверен, что запланированные мероприятия помогут нам укрепить наше чемпионство в области устойчивого развития», – сказал генеральный директор компании Александр Шевелев.

При выборе лидеров в области устойчивого развития World Steel Association учитывает эффективность использования ресурсов, эффективность системы экологического менеджмента, уровень производственного травматизма (LTIFR), обучение сотрудников, инвестиции в новые технологии и продукты, а также распределение экономических ресурсов. Кроме того, металлурги должны предоставить ассоциации данные обо всех использованных ресурсах и осуществленных выбросах веществ на протяжении всей производственной цепочки. Отмечается, что в 2020 году «Северсталь» увеличила объем инвестиций в природоохранные мероприятия до 2,67 млрд рублей ( в 2019 году было 938 млн рублей). Также компания регулярно публикует отчет об устойчивом развитии, в котором приведены инициативы компании по шести приоритетным Целям устойчивого развития ООН. Улучшение позиций «Северстали» связано с повышением позиций в блоке «Экология»: отмечен прогресс компании в направлениях «Изменение климата», «Управление водными ресурсами», «Биоразнообразие», «Выбросы и отходы», говорится в сообщении.