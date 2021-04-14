 

США собрались перебросить американские F-35 в Европу

14.04.2021, 0:46, Новости дня
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Вооруженные силы (ВС) США осенью 2021 года начнут перебрасывать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу в рамках постоянного размещения на континенте, сообщил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс на слушаниях в Сенате США.

«Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию», – приводит слова Уолтерса ТАСС.

«F-35 очень важен. Наша диспозиция в военном плане сильна, но ей бросают вызов. И часть этого вызова представляет собой эволюция самолета пятого поколения Су-37 у россиян», – сообщил глава Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе. По его данным, страны НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники. В прошлую среду Москва обвинила НАТО в наращивании активности у границ РФ и на Украине.



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