 

В Китае представили аналог знаменитой американской собаки-робота

13.04.2021, 17:38, Новости дня
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Знаменитое изделие Boston Dynamics Spot получило достойного конкурента на рынке высоких технологий. По словам экспертов, американская собака-робот уступает своему китайскому аналогу и по функциональности, и по цене.

Разумеется, представленный в Поднебесной четвероногий электронный друг, выпущенный силами компании Welian и получивший название AlphaDog, гораздо дешевле западного образца.

Мы имеем дело с очередным проявлением китайских технологий и китайской же экономики, говорят специалисты. Изделия выходят на рынок после того, как они были представлены в США или Европе, но у них больше шансов завоевать потребителя. Стоимость китайского робота, однако, составит 74,5 тыс. долларов.



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