Лихие 90-е, алкоголь и наркотики, суд с женой за сыновей, Лукашенко, “Черный бумер”. Интервью Гордона с Серегой. Трансляция

Интервью основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с Серегой продолжалось полтора часа.

Во время интервью Серега рассказал, как зарабатывал в 90-е на перегоне машин из Германии, как появился псевдоним Серега, почему решил переехать жить в Украине, как относится с Александру Лукашенко и протестам в Беларуси, о своей бывшей гражданской жене Полине Ололо и о том, почему не хочет, чтобы их дети жили с матерью, а также о проблемах с алкоголем, увлечении боксом и о том, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

“Я раньше был алкоголиком… Были моменты, когда я, по той же “Википедии” если идти, регистрировал у себя три или четыре признака алкоголизма. Да, было такое. Я поэтому и перестал”, – сказал исполнитель в интервью.

Серега родился в 1976 году в белорусском Гомеле. Два года проучился на факультете германистики в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, после чего переехал в Германию. В Германии Серега учился и работал мойщиком на фабрике по ремонту яйцесортировочных комплексов. Там же начал писать стихи и музыку. С 2004 года живет в Украине, но сохраняет белорусское гражданство.

Первый музыкальный успех к Сереге пришел в 2002 году с песней “Загубили Лялю”, а известность – после выхода песни “Черный бумер” в 2004 году.

Сейчас Серега развивает два музыкальных проекта – Seryoga и Полиграф Шарикoff.

Музыкант судил несколько сезонов шоу “X-фактор” на телеканале СТБ, в 2019 году участвовал в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

У Сереги есть два сына – Марк (2009) и Платон (2012). С их матерью он судится за право опеки над детьми, сейчас Марк и Платон проживают с отцом.

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