 

Умер сыгравший Петра Первого российский актер

13.04.2021, 17:14, Новости дня
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Заслуженный артист РФ Евгений Тиличеев умер в Петербурге на 75-м году жизни, сообщил комитет по культуре города.

«Пройдя достойный жизненный и профессиональный путь Евгений Сергеевич заслужил уважение и признание профессионального сообщества. Для поклонников Театра музыкальной комедии он навсегда останется примером настоящего мастера, посвятившего жизнь призванию», – цитируют сообщение комитета «Известия».

Там добавили, что актер навсегда вписал себя в историю петербургского театра большим талантом и яркой творческой индивидуальностью.

Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде, закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал работать в труппе Ленинградского театра музыкальной комедии. Он выступал на его сцене почти 50 лет.

Актер сыграл несколько десятков ролей в театре, также он снимался в кинофильмах. Он играл герцога Дердидаса в сказке «Царевич Проша», Капитана в «Труффальдино из Бергамо», главного режиссера в «Семи нотах», Петра Первого в фильме «Моя Россия».

Также был одним из участников передачи ленинградского телевидения «Сказка за сказкой», известной в РФ и за границей. Евгений Тиличеев являлся кавалером Ордена Дружбы «За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».



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