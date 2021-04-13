 

Мишустин доложил Путину о ситуации с выплатами семьям с детьми

13.04.2021, 17:14, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассказывая президенту Владимиру Путину о работе координационного центра правительства, сообщил, что более 650 млрд рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет.

По его словам, на данный момент выплаты на детей в возрасте до трех лет, от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки. Как отметил Мишустин, уже выплачено более 650 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«И главное, людям это нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах», – добавил премьер.

1 апреля в РФ стартовал прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь субсидия будет ранжироваться в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Соответствующий указ Путин подписал в марте. Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

При этом Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от трех до семи лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. В частности, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату.

В свою очередь Счетная палата предложила новый алгоритм выплат пособий семьям. Социальные пособия предлагается выплачивать исходя из дефицита доходов семей, а не только семьям с детьми.



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