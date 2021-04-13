 

Санкции не помешают Huawei разрабатывать новые чипы

13.04.2021, 14:56, Новости дня
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Нынешний руководитель опального Huawei заявил, что его компания продолжит разработку собственных процессоров для различных электронных устройств, несмотря на то, что под давлением американских санкций сейчас невозможно наладить полноценное производство.

Сюй также отметил, что на сегодня весьма затруднено сотрудничество Huawei с другими мировыми производителями. Которые сами опасаются гнева Соединенных Штатов. Страх потерять свою часть мирового рынка все-таки преобладает.

Тем временем Huawei пытается создать собственные чипы, так сказать, с нуля. Первые успехи в этом деле налицо. Хотя для всех было бы проще, если бы китайца смогли, наконец, договориться с американцами и прекратили торговую войну.



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