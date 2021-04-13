Компания Xiaomi представила умный унитаз

Полная цена умного унитаза, представленного сотрудниками китайской компании Xiaomi, составит 686 американских долларов. Однако сейчас его можно заказать за 350 долларов, если стать участником финансирования разработки на платформе Youpin.

Главной особенностью данного сантехнического изделия является возможность жестко экономить воду. Известно же, что через унитаз ее уходит очень много. Но для качественного смыва фекалий необходимо создать хорошее давление…

Решить эту проблему китайский разработчик сумел при помощи особой системы наддува. Унитаз использует минимум водопроводной воды. При этом система сама следит за тем, чтобы его поверхность была максимально чистой, а канализационные трубы не забивались.