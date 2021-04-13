 

France 2 – ночные похороны и переполненные больницы — в Бразилии эпидемия вышла из-под контроля

13.04.2021, 14:52, Новости дня
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В Бразилии вынуждены хоронить умерших от коронавируса даже ночью: страна вышла в лидеры по ежедневным показателям смертности, передаёт France 2. Несмотря на то что больницы переполнены, а система здравоохранения трещит по швам, президент Жаир Болсонару не собирается вводить национальный карантин, а бары, рестораны и пляжи вновь открылись для посетителей.

На этом кладбище в Сан-Паулу похороны теперь продолжаются даже ночью под светом фонаря, потому что днём не хватает времени для всех умерших. Сейчас Бразилия лидирует по числу смертей от COVID-19 в день: иногда оно достигает больше 4 тысяч в день, что составляет три человека в минуту. Машины скорой помощи всё чаще появляются на улицах рабочих и часто очень бедных кварталов Рио-де-Жанейро. Жителей захлёстывает паника.

ВРАЧ: Вы хотите поехать в больницу? Нет? Ну тогда сохраняйте спокойствие.

БОЛЬНАЯ COVID-19: Я представляю, что мои лёгкие полностью поражены. Я боюсь госпитализации и интубирования.

Система здравоохранения перегружена, переполнена. Пациенты умирают в коридорах из-за недостатка коек.

АДРИАНО ПЕРЕЙРА, врач скорой помощи в Рио-де-Жанейро: Мы уже переживаем третью волну и получаем в три раза больше вызовов. Их число не сокращалось, они никогда не прекращались, и теперь у нас больше нет мест.

Число случаев заражения вариантами коронавируса резко подскочило, но не введено никакого национального карантина. В Рио, наоборот, снова открыли рестораны, бары и пляжи, а президент Бразилии отстаивает свою стратегию.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Национального карантина не будет! Наша армия не выйдет на улицы, чтобы заставить людей сидеть по домам.

К кризису в здравоохранении добавился продовольственный кризис. Большинство жителей выстраиваются на раздачу еды.

БРАЗИЛЕЦ: Мы не можем продолжать выпрашивать милостыню. Мы хотя бы получаем еду один раз в день.

Всемирная организация здравоохранения выразила свою крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией. В Бразилии пандемия за год унесла жизни более 351 тысячи человек — это самая большая цифра после США.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2021 года.              



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