В промзоне Омска загорелись «КамАЗ» и две цистерны

В промышленной зоне Омска загорелись «КамАЗ» и две цистерны, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в промзоне в Советском округе поступило в 11.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.

«Горел автомобиль «КамАЗ» с переходом огня на две емкости, стоящие рядом. От МЧС к месту направлено 12 единиц техники, 40 человек личного состава. Пожар локализован в 14.40 (11.40 мск). Информации о том, наполнены ли емкости чем-либо, нет», – добавили в ведомстве.

В 12.11 спасатели ликвидировали открытое горение, в 13.08 на месте устранили последствия пожара, площадь возгорания составила 150 кв. метров.

Прокуратура Омской области взяла под контроль проверку регионального ГУ МЧС по факту пожара, устанавливаются причины и обстоятельства пожара, также будет установлен размер материального ущерба.

«На (улице) Доковской произошло возгорание мазута… Компания собственник установлена. На месте работают представители Роспотребнадзора, МЧС, лаборатория Центра экологического мониторинга… Ростехнадзор уведомлен. Пожар локализован, угрозы распространения нет», – сообщил в соцсетях министр экологии Омской области Илья Лобов.

В соцсетях опубликовали ролики с места происшествия.