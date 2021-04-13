Кроссоверы Cadillac подорожали в РФ в апреле 2021 года на 80 — 200 тысяч рублей

Американский автогигант Cadillac увеличил стоимость на автомобили, доступные на российском рынке.

Единственным исключением оказался полноразмерный внедорожник Escalade. В свою очередь, цена на паркетники XT4, XT5 и XT6 стала выше на 80-200 тысяч рублей в различных комплектациях. Наименьшее удорожание коснулось кроссовера XT4, который стал дороже на 80 тысяч рублей и теперь продается от 3.33 млн рублей. Также значится, что модель XT5 подорожала на 150 тысяч рублей в РФ и ее минимальная цена достигает 3,84 млн рублей.

Самым дорогом оказался полноразмерный кроссовер XT6, на который цена стала выше на 150-200 тысяч рублей, а в минимальной комплектации цена паркетника достигает 4,7 млн рублей. Предполагается, что в дальнейшем обновленный прайс отразится на спросе на автомобили марки Cadillac.