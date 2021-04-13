 

«ВКонтакте» заблокировала страницу ФСИН

13.04.2021, 6:08, Новости дня
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В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили, что официальная страница Федеральной службы исполнения наказаний РФ заблокирована.

Как пояснили в пресс-службе соцсети, «возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН». Администрация соцсети решила «обезопасить сообщество на время выяснения всех нюансов». После того, как ситуация прояснится, блокировку снимут, передает ТАСС.



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