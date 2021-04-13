Ученые из МАИ предложили новую концепцию исследования Венеры

Сотрудники Московского авиационного института выдвинули новую концепцию будущих исследований Венеры. По мнению ученых из МАИ, целесообразно отправлять дроны на соседнюю планету.

Напомним, что полеты на Венеру являются важной частью Федеральной космической программы в РФ. Но до сих пор специалисты спорят о том, какие технические средства стоит использовать для сбора информации на Венере.

В МАИ отмечают, что беспилотные аппараты, способные летать на высоте от 40 до 65 км, являются идеальным выбором. С них лучше можно будет разглядеть поверхность, чем со спутников, выведенных на орбиту Венеры. С другой стороны, на этих высотах условия в атмосфере этой планеты более схожи с земными. Поэтому аппараты можно будет создавать по уже имеющимся технологиям.