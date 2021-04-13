 

Путин объявил о решении увеличить оклады космонавтам

13.04.2021, 5:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин в День космонавтики рассказал о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», – приводит слова Путина РИА «Новости». О своем решении глава государства объявил во время совещания по развитию космической отрасли.

Ранее Путин заявил, что РФ должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. Он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. 

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Участкового уволили за поддельную справку по делу о ДТП с Ефремовым

21.10 / Пентагон скорректировал заявление о переброске войск США в Прибалтику

07.07 / Эстония решила поставить Украине пистолеты Макарова

09.09 / Обнаружен новый подвид редкого вида бабочек

19.08 / В мире COVID-19 заболело уже более 22 млн человек

23.07 / Помпео: США ввели санкции против двух венесуэльских коррупционеров

11.01 / Два уголовных дела возбудили после ДТП с военными автобусами в Подмосковье

10.04 / Продажи ПК выросли более чем в полтора раза

07.08 / «Германия это заслужила» — Болтон объяснил логику Трампа при выводе войск из ФРГ

19.01 / Крушение судна Arvin в Турции. Спасатели нашли тела двух украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика