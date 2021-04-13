Путин объявил о решении увеличить оклады космонавтам

Президент Владимир Путин в День космонавтики рассказал о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», – приводит слова Путина РИА «Новости». О своем решении глава государства объявил во время совещания по развитию космической отрасли.

Ранее Путин заявил, что РФ должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. Он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.