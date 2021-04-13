 

Российский космонавт рассказал, почему человек до сих пор не полетел на Марс

13.04.2021, 3:28, Новости дня
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В своем выступлении к первому полету человека в космос российский космонавт Сергей Ревин рассказал, что же мешало до сих пор отправить пилотируемый корабль на Марс.

По словам эксперта и практика, главная проблема состоит в сильной радиации, которая начинает проявляться, как только корабль покидает магнитное поле Земли.

Именно поэтому Международная космическая станция расположена на низкой орбите, отметил Ревин. Далее возникает очень серьезный риск для организма человека. Учитывая же длительность перелета до Красной планеты и обратно, миссия для космонавтов была бы самоубийственной. Пока не будет решена проблема защиты от радиации, полеты не станут обычным делом, уточнил космонавт.



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