Власти Японии официально разрешили слить в океан воду с «Фукусимы»

Японский кабмин официально разрешил слить с аварийной АЭС «Фукусима–1» в океан значительный массив воды, сообщают СМИ.

Утверждается, что в целом вода очищена от радиоактивных веществ. Подготовка к сбросу воды займет около двух лет. В баках на территории АЭС скопилось свыше 1,25 млн тонн воды. Она все еще содержит изотопы трития, извлечь который не удается. Считается, что при сбросе концентрация этого вещества будет соответствовать норме, которую установила Всемирная организация здравоохранения для питьевой воды, передает ТАСС.

Власти Японии заявляли, что годичный уровень радиоактивности в районе слива составит до 0,62 микрозиверта в морской воде и 1,3 микрозиверта в атмосфере. Министерство экономики, торговли и промышленности указывало, что человек в год естественным путем получает облучение в размере 2,1 тыс. микрозивертов. Однако население префектуры Фукусима все равно выступает против сброса. Также глубокую озабоченность по данной теме выразили Китай и Южная Корея.

Глава японского правительства Есихидэ Суга заявил, что «слив воды необходим для утилизации поврежденных реакторов». Он гарантировал, что процедура будет произведена безопасно, власти также «примут все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации».

Напомним, в октябре 2020 года стало известно о планах Японии сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», разрушенной в 2011 году. В марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, которую признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.