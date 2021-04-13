 

G7 заявила о «наращивании российских войск» на границе с Украиной

13.04.2021, 0:22, Новости дня
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Главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которые, по их словам, РФ осуществляет на границе с Украиной и в Крыму.

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили о «глубокой озабоченности продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной». Как говорится в заявлении председательствующей в G7 Великобритании, «такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию». 

G7 призвала Москву «прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами». В заявлении сказано, что РФ должна «соблюдать принципы» ОБСЕ и «обязательства относительно транспарентности в вопросе передвижения войск», передает ТАСС.

Также G7 выразила «решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», усилиям Берлина и Парижа «по обеспечению имплементации Минских соглашений в рамках нормандского формата». G7 призвала «все стороны принять конструктивное участие в работе трехсторонней Контактной группы для укрепления режима прекращения огня».

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



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