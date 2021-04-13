Россия обвинила Запад в возникшем у Киева «чувстве вседозволенности»

Украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно, сообщил глава пресс-службы посольства РФ в Париже Сергей Паринов.

Он связывает «нынешнее поведение» Киева с тем, что «западные гаранты» игнорируют допускаемые Украиной нарушения, Киев «чувствует полную вседозволенность и продолжает нарушать Минские соглашения». Сейчас Украина усилила «международную активность, чтобы привлечь как можно больше поддержки» на Западе, сказал глава пресс-службы посольства.

Паринов отверг заявления о том, что РФ якобы несет угрозу Украине. Он подчеркнул, что войска РФ перемещаются только в пределах национальных границ. Паринов отметил, что Москва «является одним из гарантов мирных соглашений и никогда не совершала агрессии против Украины», передает ТАСС со ссылкой на RT France.

Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, РФ осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.