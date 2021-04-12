 

NYT – «дипломатичнее, чем при Трампе» — Блинкен призвал более тщательно расследовать происхождение COVID-19

12.04.2021, 23:50, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за недостаточную прозрачность во время нынешней пандемии, а также призвал к более тщательному расследованию причин возникновения COVID-19, пишет The New York Times. При этом, как отмечает издание, глава Госдепа сделал это заявление в более дипломатичной манере, чем в своё время высказывались чиновники администрации Трампа, обвинявшие Пекин в распространении коронавируса в Америке.


Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал правительство Китая за недостаточную прозрачность во время нынешней пандемии, особенно на ранних стадиях, и призвал более тщательно расследовать происхождение коронавируса, пишет The New York Times.

В опубликованном недавно докладе о совместном расследовании, проведённом Всемирной организации здравоохранения и Китаем, не было окончательно установлено, как и когда начал распространяться вирус. И этот документ не особо помог развеять опасения Запада по поводу того, что Коммунистическая партия Китая использовала расследование в своих интересах, отмечается в статье.

Блинкен, разделяя эти опасения, призвал Пекин продемонстрировать «реальную приверженность прозрачности и обмену информацией».

«Думаю, Китай знает, что на ранних стадиях COVID он не делал то, что нужно, — подчеркнул Блинкен в интервью NBC. — Одним из результатов этой неудачи стало то, что вирус вышел из-под контроля быстрее и, как я полагаю, с гораздо более тяжёлыми последствиями, чем могло бы быть в ином случае».

Глава Госдепа также призвал к проведению дальнейшего расследования.

«Нам нужно разобраться в этом, — отметил он, говоря о происхождении вируса. — Нам нужно действовать именно так, чтобы мы полностью понимали, что произошло, и чтобы иметь наилучшие шансы предотвратить повторение случившегося».

Заявление госсекретаря продемонстрировало более дипломатичный подход к этому вопросу, чем у официальных лиц администрации Трампа, которые стремились обвинить Китай в распространении COVID-19 в США, зачастую раздувая при этом «пламя ксенофобии». Таким образом, как поясняет издание, они стремились снять с себя ответственность за плохую реакцию Белого дома на распространение коронавируса в Соединённых Штатах.  

Между тем слова Блинкена также продемонстрировали, что администрация Байдена намерена со скептицизмом относиться к официальным заявлениям Пекина.

Как напоминает издание, предшественник Блинкена, Майк Помпео, через несколько месяцев после начала пандемии в целом безосновательно утверждал, что коронавирус возник в исследовательской лаборатории в Ухани.

Кроме того, бывший глава Госдепа оказывал давление на американскую разведку, призывая её искать доказательства, подтверждающие эту необоснованную теорию. Однако большинство разведслужб по-прежнему скептически оценивают шансы найти убедительные доводы, указывающие на связь между лабораторией в Ухани и пандемией, подчёркивает The New York Times.



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