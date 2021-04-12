Стрельба произошла в школе в США

В результате стрельбы в Ноксвилле (штат Теннесси, США) пострадали несколько человек, включая полицейского, информирует полиция.

Стрельбу открыли в школе Austin-East Magnet, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба в американских школах – не редкость. Так, в 2020 году в техасской школе застрелили подростка. А в марте 2021 года ученик школы в американском городе Ньюэйго, штат Мичиган, принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно привел его в действие в классе, в результате пострадали шесть человек.