Стрельба произошла в школе в США

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12.04.2021, 23:30, Новости дня
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В результате стрельбы в Ноксвилле (штат Теннесси, США) пострадали несколько человек, включая полицейского, информирует полиция.

Стрельбу открыли в школе Austin-East Magnet, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба в американских школах – не редкость. Так, в 2020 году в техасской школе застрелили подростка. А в марте 2021 года ученик школы в американском городе Ньюэйго, штат Мичиган, принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно привел его в действие в классе, в результате пострадали шесть человек.



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