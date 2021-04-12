Киеву захотелось «практической» поддержки от других стран
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Учитывая обострение ситуации на востоке Украины, выражения обеспокоенности со стороны других стран может оказаться недостаточно, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По его словам, ситуация может войти в такую «фазу», при которой «выражения обеспокоенности будет недостаточно». Поэтому необходимо «говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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