Киеву захотелось «практической» поддержки от других стран

Учитывая обострение ситуации на востоке Украины, выражения обеспокоенности со стороны других стран может оказаться недостаточно, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По его словам, ситуация может войти в такую «фазу», при которой «выражения обеспокоенности будет недостаточно». Поэтому необходимо «говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.