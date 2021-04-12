Лев Шлосберг: «Умное голосование» Навального выбрасывает протестные голоса в мусор

Проект блогера Алексея Навального «Умное голосование» (УГ) заставляет людей голосовать против их убеждений, аккумулирует протестные голоса и выбрасывает их в мусорную корзину. Об этом сообщил лидер псковского отделения партии «Яблоко», Лев Шлосберг в интернет-проекте политического блогера Кирилла Шулики «Радионяня».

Шлосберг напомнил, что проект Навального был создан, когда блогер потерял возможность баллотироваться на выборах, но хотел остаться в большой политике. «Умное голосование было придумано для того, чтобы после каждого успеха поддержанного командой Навального кандидата можно было сказать, что это результат команды Навального», – сообщил Шлосберг. Однако в дальнейшем этот инструмент стал приносить крайне противоречивые результаты, отметил представитель «Яблока».

Он рассказал историю, когда в Новосибирской области «Умное голосование» по личному решению Леонида Волкова поддержало человека «с открытыми нацистскскими взглядами, который последними словами называл людей, которые приходят на Замоскворецкий мост и приносят цветы, свечи и портреты Бориса Немцова».

Шлоссберг считает, что Волков при выборе кандидатур для УГ руководствуется не политическими взглядами кандидата, а его потенциальным успехом на выборах. «Кто будет нести моральную ответственность за то, что вы предлагаете людям проголосовать за "сволочь номер два" вместо "сволочи номер один"», – говорит представитель Яблока.

«Умное голосование работает на «Единую Россию» так, как ни одна из этих парламентских партий – «Жириновская», «красная» и «желтая». Потому что они аккумулируют протестные голоса и выбрасывают их в мусорную корзину!», – считает политик. Он также отметил, что кандидатуры для «умного голосования» отбираются без проведения изучения общественного мнения, электоральных исследований: «Это вкусовщина, это тыканье пальцем в конкретного кандидата».

Шлоссберг назвал УГ – нечестным, так как оно призывает людей отдавать свой голос не в соответствии со своими убеждениями: «Это развращение людей, это приучение людей ко лжи, это приучение людей к подлости и нечестности. Но пока леониду Волкову это нравится, и это очень плохо».

УГ не раз вызывало критику экспертов и политтехнологов. Некомпетентные заявления соратника Навального Леонида Волкова рассчитаны на столь же некомпетентную молодую аудиторию, заявил ранее газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

В 2020 году блогеры высчитали коэффициент полезного действия электорального проекта Алексея Навального «Умное голосование», или как его прозвали в Сети – «Унылое голосование», и пришли к выводу, что УГ стало политическим разочарованием года. Согласно подсчетам, эффективность проекта составила 0,18%: кандидатам от УГ удалось взять 141 мандат по всей стране из 78 тыс. 249 доступных, сообщал «Ридус».