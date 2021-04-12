Овчарку Байдена, которая покусала охранника, отправят на дрессировку

В начале марта трехлетний Мейджор укусил одного из охранников — и собак отвезли в дом Байденов в Делавэре. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что собак отсылают на время отъезда первой леди Джилл Байден и непременно вернут хозяевам.

Позже немецкие овчарки вернулись в Белый дом. Пес Мейджор, будучи в доме семейства в Делавэре, прошел дополнительные тренировки с кинологом. Байден говорил, что Мейджор – “милый пес”. “85% людей здесь любят его. И все, что он делает, – это лижет их и виляет хвостом”, – говорил он.

31 марта CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Мейджор укусил сотрудника службы национальных парков США и тому потребовалась медицинская помощь. После инцидента собаку начали выгуливать на поводке. Как отметил канал, так было не всегда.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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