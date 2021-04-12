 

Le Figaro – «Молодёжь за Макрона» предложила одеть провинившихся французов в русские тельняшки

12.04.2021, 22:56, Новости дня
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Во Франции проправительственная молодёжная организация предложила перевоспитывать несовершеннолетних правонарушителей с помощью армии, пишет Le Figaro. Однако, изобразив на плакате солдата в российской сине-белой тельняшке, «Молодёжь за Макрона» продемонстрировала свою некомпетентность в военных вопросах и рассмешила интернет-пользователей.


Twitter

Молодёжное отделение французской пропрезидентской партии «Вперёд, Республика!» рассмешило интернет своим новым предложением по реабилитации несовершеннолетних преступников, передаёт Le Figaro. «Молодых правонарушителей надо отправлять на стажировку к Путину?» — иронизируют французские интернет-пользователи, комментируя рекламный плакат с изображением российского морпеха.

6 апреля «Молодёжь за Макрона» выступила за «экспериментальное сотрудничество между армией и Министерством юстиции с целью реабилитации несовершеннолетних преступников».

Как поясняет Le Figaro, во Франции с 2005 года существует система интернатов для плохо социализированных людей в возрасте от 16 до 25 лет. В этих заведениях под управлением бывших военных молодые французы получают профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства в востребованных отраслях или поступления в армию. Именно на эту систему и предлагает опереться «Молодёжь за Макрона».

«Идея большего привлечения вооружённых сил к реабилитации молодых (правонарушителей. — ИноТВ) не нова и зачастую вызывает недовольство военных, которые не считают это своей основной задачей, хотя вооружённые силы фактически становятся трамплином для многих молодых, — пишет газета. — Однако на этот раз многие военные и специалисты по вопросам обороны не скрежетали зубами, а тихонько посмеивались, глядя на иллюстрацию, предложенную «Молодёжью за Макрона».

На рисунке изображён солдат в униформе и берете цвета хаки, а также в сине-белой тельняшке. Как отмечает Le Figaro, французские солдаты такого не носят. Зато это «достаточно точное изображение униформы морской пехоты… России», говорится в статье.

Газета пишет читателям, что сине-белую тельняшку с 19 века носят российские моряки, а впоследствии этот же элемент одежды стали носить десантники и морские пехотинцы: «Расширение этой традиции за пределы собственно флота восходит ко Второй мировой войне, когда российские моряки, сражаясь на суше, не захотели отказаться от своей «тельняшки».

Во Франции тельники с синими и белыми полосками были официально утверждены как элемент формы матросов в 1858 году. «Однако на рисунке, без сомнения, не французский матрос или ученик школы юнг», — подчёркивает автор статьи.

Таким образом, «Молодёжь за Макрона» допустила «как минимум пиар-промах», в очередной раз показав не взаимосвязь гражданского и армейского, а скорее оторванность гражданского общества от реалий вооружённых сил, резюмирует Le Figaro.



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