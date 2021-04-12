 

Двое пострадавших на «Невской мануфактуре» пожарных введены в кому

12.04.2021, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, введены в медикаментозную кому, сообщил источник в медицинских кругах.

Источник ТАСС сообщил, что они «находятся в крайне тяжелом состоянии», у одного из них «ожоги до 60% тела». Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет. Кроме того, в главке МЧС по городу сообщили, что спасатели обнаружили «сильно обгоревшее тело», личность погибшего устанавливается. Минздрав РФ сообщает, что в результате пожара пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы (двое – в тяжелом состоянии).

Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м. Губернатор города Александр Беглов, который прибыл на место пожара, сообщил о необходимости восстановить сгоревшее здание. Он указал, что новое строительство на данной территории невозможно по закону об объектах культурного наследия.

Источник сообщил, что при плановой проверке в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Внеплановая проверка установила, что нарушения так и не устранили. В качестве возможной причины пожара называется короткое замыкание в электрощитовой. Прокуратура Петербурга начала проверку, СК открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенного на Октябрьской набережной. На пожаре погиб один командир отделения пожарно-спасательной части, пострадали двое других пожарных. В МЧС подтвердили гибель одного из пожарных. Также сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Власти Москвы не стали запрещать прогулки в новогоднюю ночь

28.08 / Украина приостановила все контакты с Беларусью

01.01 / В Нижнем Новгороде выясняют причины ночного ДТП с подростками

07.07 / Турция начала новые испытания С-400 против американских истребителей

27.07 / Генерал ФСБ нашел связь между «минированием» домов и предотвращением теракта

27.06 / Российские противолодочные самолеты пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

22.11 / В РФ успешно прошли испытания космической системы «Электро»

03.10 / Тбилиси отверг сведения о переправке сирийских боевиков из Турции в Азербайджан через Грузию

05.10 / В Псковской области 13 школьников потеряли сознание во время линейки

03.08 / Британия ограничила срок действия виз для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика