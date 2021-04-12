Двое пострадавших на «Невской мануфактуре» пожарных введены в кому

Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, введены в медикаментозную кому, сообщил источник в медицинских кругах.

Источник ТАСС сообщил, что они «находятся в крайне тяжелом состоянии», у одного из них «ожоги до 60% тела». Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет. Кроме того, в главке МЧС по городу сообщили, что спасатели обнаружили «сильно обгоревшее тело», личность погибшего устанавливается. Минздрав РФ сообщает, что в результате пожара пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы (двое – в тяжелом состоянии).

Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м. Губернатор города Александр Беглов, который прибыл на место пожара, сообщил о необходимости восстановить сгоревшее здание. Он указал, что новое строительство на данной территории невозможно по закону об объектах культурного наследия.

Источник сообщил, что при плановой проверке в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Внеплановая проверка установила, что нарушения так и не устранили. В качестве возможной причины пожара называется короткое замыкание в электрощитовой. Прокуратура Петербурга начала проверку, СК открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенного на Октябрьской набережной. На пожаре погиб один командир отделения пожарно-спасательной части, пострадали двое других пожарных. В МЧС подтвердили гибель одного из пожарных. Также сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.