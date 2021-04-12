 

Режим ЧС объявлен в Миннеаполисе после убийства полицией чернокожего

12.04.2021, 22:36, Новости дня
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В американском Миннеаполисе, где сотрудница полиции застрелила афроамериканца, вводятся режим чрезвычайной ситуации и комендантский час, сообщил мэр Джейкоб Фрэй.

Комендантский час будет действовать с 19.00 понедельника до 6.00 вторника. Ограничения не распространяются на СМИ, правоохранителей, медиков и сотрудников других служб. Также комендантский час не затрагивает лиц, которые идут на работу или возвращаются с нее, передает РИА «Новости» со ссылкой на KSTP.



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