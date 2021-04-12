В администрации Рязани сообщили подробности массового ДТП

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12.04.2021, 19:54, Новости дня
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Во время движения водителю маршрутного такси, который устроил массовое ДТП в Рязани, стало плохо, администрация ищет молодого человека, чьи действия, со слов очевидцев, помогли избежать большей трагедии.

«По предварительным данным, водителю автобуса маршрута номер 98 стало плохо во время движения, и он потерял контроль над управлением (автобусом – прим. ВЗГЛЯД). По сообщению очевидцев, в этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии», – говорится в сообщении на странице администрации Рязани во «ВКонтакте».

Уточняется, что имя молодого человека пока неизвестно, «фамилия, по данным, опубликованным в социальных сетях, – Фетисов», администрация города просит рязанца откликнуться.

Ранее сообщалось, что в Рязани произошло столкновение 12-ти автомобилей, в результате ДТП пострадали девять человек, пятеро госпитализированы.



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