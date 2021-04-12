 

В РФ создают арктический автобус-амфибию

12.04.2021, 17:36, Новости дня
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Для труднопроходимых регионов Арктики необходим особый транспорт, напоминают специалисты. Ведь дорожные условия бывают – хуже не придумаешь. Однако перевозки там все равно нужно осуществлять, в том числе и пассажирские. И желательно, чтобы люди ездили с комфортом.

Поставив перед собой цель решить эту задачу, российские инженеры взялись за создание специального арктического автобуса-амфибии.

Особенностью машины будет ее способность передвигаться как по суше, так и по воде. Например, преодолевать неглубокие водные преграды и даже при необходимости держаться на плаву. Амфибий до сих пор создано немало, напоминают специалисты. Но в данном случае речь идет именно об автобусе, который сможет спокойно передвигаться по тундре.



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