В РФ создают арктический автобус-амфибию

Для труднопроходимых регионов Арктики необходим особый транспорт, напоминают специалисты. Ведь дорожные условия бывают – хуже не придумаешь. Однако перевозки там все равно нужно осуществлять, в том числе и пассажирские. И желательно, чтобы люди ездили с комфортом.

Поставив перед собой цель решить эту задачу, российские инженеры взялись за создание специального арктического автобуса-амфибии.

Особенностью машины будет ее способность передвигаться как по суше, так и по воде. Например, преодолевать неглубокие водные преграды и даже при необходимости держаться на плаву. Амфибий до сих пор создано немало, напоминают специалисты. Но в данном случае речь идет именно об автобусе, который сможет спокойно передвигаться по тундре.