 

Россияне начали отказываться от поездок в Турцию

12.04.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители РФ после сообщений о возможном закрытии авиасообщения с Турцией начали отказываться от путешествий, рассказали представители туроператора Tez Tour.

«На фоне сообщений в СМИ и социальных сетях о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения Россией в компании начали отмечать спад продаж. В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объемов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, при этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения существенно превысили стандартные показатели», – передает сообщение ТАСС.

В компании пояснили, что туры аннулируются на условиях, предусмотренных договором, заключаемым между туристом и туроператором при реализации путевки: если аннуляция поступает по заявке, перенесенной с 2020 года из-за коронавируса и подпадающей под условия соответствующего постановления правительства № 1073, то возврат осуществляется по нормам этого документа в сроки до 31 декабря 2021 года, отметили в компании. При этом там подчеркнули, что массовых отказов от туров пока не фиксируется. «Стоит понимать, что без официальных заявлений оперативного штаба или Роспотребнадзора относительно ужесточений полетов в Турцию доверяться слухам не стоит», – сказали в компании.

Ранее в понедельник источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято.

Гава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию РФ из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / ASUS выпустит мини-версию смартфона ZenFone 8

08.12 / Блогер Reeflay выразил уверенность в оправдательном приговоре

08.01 / Годовщина катастрофы самолета МАУ в Иране. Зеленский пообещал наказать виновных и добиться выплат компенсаций

24.07 / Роскачество рассказало о правилах выбора мороженого

14.03 / Во время акции протеста против карантина в Германии пострадали полицейские

27.11 / Если тариф на передачу электроэнергии повысят, это негативно скажется на курсе доллара, инфляции и рабочих местах в стране – Каленков

14.11 / Степанов откажется от мандата депутата Одесского облсовета

01.04 / В сервисе Google Maps появилась навигация внутри помещений

05.10 / В Минске вычислили сломавшего водомет протестующего

10.07 / Суд отказал “Партии Шария” во взыскании 3,2 млн грн с госбюджета Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика