Пса Байдена решили отправить на курс дрессировки после нападений на людей в Белом доме

Пес президента США Джо Байдена по кличке Мейджор укусил в марте двух сотрудников Белого дома, его отправили на дополнительный курс тренировки, сообщил пресс-секретарь первой леди страны Джилл Байден Майкл ЛаРос.

«Мейджор, младшая собака Байдена, пройдет дополнительный курс дрессировки, который поможет ему приспособиться к жизни в Белом доме», – сказал ЛаРос, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

По его словам, пес будет проходить тренировки в Вашингтоне, они займут несколько недель.

В марте собак Байдена увезли из Белого дома после нападения трехлетней овчарки по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки тогда заявила, что овчарку не усыпят после инцидента, «собаки президента и первой леди являются членами семьи». В конце марта Мейджор вновь укусил человека.