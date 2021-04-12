 

Компания Logitech прекращает выпуск универсальных пультов Harmony

12.04.2021, 15:48, Новости дня
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Производитель прекратит выпуск универсальных пультов для дистанционного управления Harmony. Как сообщили в компании Logitech, главной проблемой является отсутствие каких-либо аппаратных обновлений, из-за чего устройства постепенно стали терять свою универсальность.

Впрочем, производитель сообщил, что таких пультов еще много на складах. Поэтому продавать их будут еще достаточно долго.

Напомним, что пульты Harmony в свое время завоевали большую популярность в мире, так как кроме телевизора или домашнего кинотеатра с их помощью можно было управлять практически всеми имеющимися в квартире устройствами. Один пульт на все случаи жизни – это весьма привлекательное предложение.



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