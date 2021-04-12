Эксперты рассказали о малоизвестных особенностях рабочего стола iPhone

По словам экспертов, рабочий стол iPhone отличается особым удобством и функциональностью, что значительно «упрощает жизнь» каждому владельцу выпущенного под этим брендом гаджета.

Например, здесь предусмотрена возможность мгновенного перехода в нужное приложение при получении соответствующего сообщения, которое отображается именно на рабочем столе.

Не все, кстати знают о том, что для этого достаточно задержать палец на иконке. Вовсе нет необходимости отдельно переходить в приложение, проводя его поиск в меню, говорят эксперты. Данная возможность очень удобна, если вы находитесь на улице, в транспорте и т.д. специалисты советуют пользователям внимательнее изучать приемы управления своим смартфоном, чтобы не пропустить самые удобные из них.