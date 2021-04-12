Стало известно о планах оптимизации в российской полиции

Структуры МВД РФ в ближайшее время ждет оптимизация: отделы по делам несовершеннолетних управлений транспортной полиции будут объединены с территориальными главками МВД, сообщил источник в силовых структурах.

«Подразделения по делам несовершеннолетних управлений на транспорте сольются с главными управлениями. Вопрос решится уже на этой неделе, для этого немного скорректируют Уголовно-процессуальный кодекс», – рассказал источник Ura.ru.

По его словам, это станет первым шагом к полному слиянию транспортной полиции с главными управлениями МВД. «Этот вопрос фактически решен», – отметил источник, добавив при этом, что окончательное объединение произойдет не раньше второго квартала 2022 года.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО подтвердили, что ведомство готовится к изменениям. «Линейные органы ждет оптимизация», – пояснили в управлении, но уточнили, что еще не знают ее деталей и сроков.

В прошлом году Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел. По данным СМИ, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также сократить численность сотрудников на 10%. МВД выступило категорически против предложений Минфина.