На Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией

Космическая отрасль Украины в сложном положении, страна много потеряла от разрыва сотрудничества с Россией, сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

По его словам, космическая деятельность на Украине в сложном положении, потому что за последние пять-семь лет украинские космические предприятия потеряли много заказчиков.

«Среди масштабных заказчиков была и Российская Федерация. Украина много потеряла от разрыва контрактов с ней, но в то же время это дает возможность налаживать сотрудничество с другими иностранными партнерами», – сказал Тафтай в интервью агентству Укринформ, передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства космическая отрасль является ключевым элементом.